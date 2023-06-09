國中教育會考9日寄發成績單，桃園市新興國際中小學學生表現優異，成績再創新高，校方說，5A＋＋人數比例在全桃園若以報考人數超過20人以上學校，在公私立第一。

新興國際中小學國中部應屆參加會考人數324人，其中5A＋＋人數25人，佔全體7.7％，以人數計算則比111年成長32％，預估達到武陵錄取標準人數則有69人，佔21.3％，都比去年大幅成長，另外寫作測驗滿級分6分的比例則是全國比例的2倍。

呂秉鴻會考成績5A＋＋，已於3月考上武陵科學班。他由新興國際中小學國小部升上國中部，在學校9年，上課認真聽講，有不懂時馬上提問、並與同學討論，除了學業表現優異外，更當選「桃園優秀青年」，參加數學奧林匹克競賽，榮獲金牌，平時也喜歡書法與運動，他認為書法與運動有助於身心的平衡與寧靜，加上妥善安排時間，所以在會考有優異成績。

曾苙恩也是「小新興」畢業，會考5A＋＋，曾參加數學奧林匹克競賽，榮獲金牌，除了功課表現優秀外，喜歡彈鋼琴及拉小提琴、下象棋，他認為這是興趣也是紓壓最好的方式。

新興高中總校長魏宏恩表示，新興國際中小學辦學認真，教師學養豐富，具專業素養，每天用心陪伴學生學習與成長，平日更推動英、數、自然領域與國文寫作測驗強化課程，除了會考績效卓著外，更致力培養全方位人才，鼓勵學生多元展能，是培養五育均衡優秀學子的搖籃，除部分同學選擇升學台北、桃園第一志願學校外，更多人直接選擇直升高中部菁英班。

副總校長兼中小學部校長林繼生表示，學校重視學生的學習表現，平日就鼓勵學生「今日學，今日會。」不要把問題留至明天。林繼生說，學生從八年級升上九年級的暑假，他就會安排時間逐班鼓勵學生，希望學生及早立定目標出發，在師生共同努力下，年年5A＋＋的人數與比例都不斷提高，要謝謝老師與同學的努力。