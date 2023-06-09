民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席民進黨中國事務部主辦「中國事務小組」諮詢委員會議致詞時重申，自己個人還有民進黨，都和蔡總統在兩岸路線上是一致的，這樣的立場「非常清楚、完全沒有模糊」。

賴清德致詞指出，只要中國大陸威脅仍在，民進黨的中國部與中國事務小組就非常重要。

他說，蔡英文「四個堅持」講得非常清楚。民進黨有責任，要讓台灣人民在選舉時收到正確、清楚的訊息，引領國人一起走向國家未來的正確方向。

賴清德說，民進黨中國事務部、中國事務小組都是非常重要的部門和機制，只要中國大陸威脅一日不解除，民進黨的「中國事務小組」就非常重要，必須要持續研究、集思廣益，為民進黨、也為台灣尋找出好的兩岸路線與政策。

賴清德指出，蔡英文提出「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國臺灣的前途，必須由兩千三百萬人民共同決定」的「四個堅持」，都講得很清楚。

賴清德強調，如何能讓台灣的民眾、國家的主人，在做決定前收到正確的訊息是非常關鍵的。因此，民進黨肩負的責任很大。

賴清德表示，這條路一開始可能逆風辛苦，但也必須要堅持下去、要給國人信心，也需要如「中國事務小組」諮詢委員在內的大家能共同努力。

本次會議邀請國立中山大學中國與亞太區域研究所助理教授黎寶文，以「2024年總統大選中共可能介選模式」為主題發表引言，對國際環境、中國大陸經濟、對台作為，及台灣內部環境等層面進行分析。與會學者分析，中共未來對台灣「硬的一手」預計會繼續維持其強度，而「軟的一手」方面則藉經貿施壓、兩岸交流平台等，對台進行「介選」行為。學者也強調，中共企圖透過統戰與國安機器的日常操作，設法對台灣進行「以戰逼和」與「極限施壓」，台灣唯有在兩岸與國防等方面採取正確的論述與作為，才能得到國際社會與國內選民的認可，共同因應來自中國大陸的挑戰。

與會學者也建議，台灣應多利用在國際場合發聲的機會，清楚向國際社會展現民進黨在國際與兩岸政策上的論述與立場。

民進黨副祕書長楊懿珊、中國事務部主任吳峻鋕等亦出席本次會議。