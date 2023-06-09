金萬林表示，實驗室在儀器設備上投入超過上億元，整合臨床醫學資訊和生物資訊分析，今年在精準醫療市場可望開花結果提高市占率。至於內湖的QMS實驗室製造廠，在七月底完工，明年投入產線，將可獨立完成研發、取證 、製造、代工的一條龍服務。

為掌握精準醫療商機，金萬林已取得台灣首批獲得衛生福利部（TFDA）LDTS認證廠商，旗下實驗室通過檢測項目名列全國前二，並獲得進入美國市場門票，美國子公司實驗室進行美國FDA 510(k)認證完成後，台美雙邊實驗室可同步進行高複雜的臨床委託計畫案。搭配自有品牌的「癌症伴隨式診斷檢測套組」，可望透過降低檢測成本，提高海外市場滲透率。

金萬林指出，因應精準醫療興起，提早佈局跨足PCR檢測與次世代基因檢測市場，並開發自有品牌的檢測套組以擴大利基。建立的次世代定序（NGS）平台可一次檢測523個癌症相關基因，更成立代謝體學核心實驗室，加入功能性代謝體的精準檢測。今年將持續增加LDTS認證新品項，盼能在自費的NGS檢測改為健保給付後無縫接軌。