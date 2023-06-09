禮讓斑馬線行人 「路肩車」高速闖過 他搖頭：險成車禍現場

無號誌路口不會減速？台北市內湖區環山路一段上，有處T字路口正好有對男女走在無號誌燈斑馬線上，而車輛紛紛停下禮讓，沒想到竟然有輛銀色轎車從「右側路肩超車」，並按喇叭示警，差點就要撞到這對男女，嚇得這對男女趕緊快跑至人行道上，險成車禍線場；對此，網友看了也搖頭表示「行人差點就沒了」、「旁邊車都沒動，要有警覺」、「這種駕駛好像怕搶輸一樣，看到斑馬線都沒在減速的」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段23秒影片，拍攝地點位於台北市內湖區環山路一段上，從影片中可見，該路段上1處T字路口有對男女走在斑馬線上要過馬路，而前方休旅車也停下禮讓，這對男女快走到人行道前，突然從右側道路殺出1輛銀色轎車高速接近，並按喇叭示警，嚇得男女快跑衝到人行道；對此，原PO也搖頭表示「差點變車禍現場」。

影片一出，網友紛紛留言表示「無號誌路口不會減速？」、「這可以直接檢舉從右側超車、未禮讓行人」、「這個不送他紅包對不起自己」、「行人差點就沒了」、「旁邊車都沒動，要有警覺」、「現在看到隔壁車道踩煞車，一律得跟著踩才安全了，你不會知道他是要轉彎還是正在禮讓行人」、「這種駕駛好像怕搶輸一樣，看到斑馬線都沒在減速的」。