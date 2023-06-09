海派教練再出動！高雄全家海神職業籃球隊雙帥于煥亞、王詠誠，9日前進由財團法人華山社會福利慈善事業基金會（下稱華山基金會）高雄B愛心天使站，於仁武里活動中心舉辦的2023端午「愛老人運動會」，擔任人瑞李老太太與全盲張阿公等共200位長輩的籃球「客座教練」，透過行動支持高雄在地活動，陪伴長輩以揮灑汗水、體驗籃球運動的方式，提前度過端午佳節。

高雄全家海神隊休季期間公益、校園活動不間斷，于煥亞、王詠誠今擔任「客座教練」，陪同長輩體驗籃球關卡。從「我是三井壽」運球投籃、「大猩猩灌籃」團隊傳球灌籃、「小人物上籃」九宮格投球及「稱霸全國」滾球撞倒空瓶，其中更有高齡104歲的人瑞李老太太與全盲張阿公，長輩們的高度參與，讓于煥亞、王詠誠十分佩服。

備受長輩疼愛的于煥亞，對於外公印象特別深刻，「外公很疼我，記得每次吃飽飯，他知道我喜歡一間土地公廟外的麵攤，都會偷偷載我去。可惜他沒有機會看我打籃球。今天剛好是籃球主題，很開心有機會陪伴爺爺奶奶們互動，體驗籃球。」

王詠誠憶起少時與長輩的相處，遺憾時間不等人，「現在回頭，好多次都沒能好好陪伴外公，體會到愛要及時。」

華山基金會今日場內同時提供義剪、義診、衛教諮詢等服務攤位。高雄B區長廖倖玉表示，華山基金會在台澎金馬成立近400個愛心天使站，高雄B現服務近1,600位弱勢長輩，免費提供三失（失依、失能、失智）老人到宅服務。現正展開2023愛老人端午動起來公益計畫，邀請更多人成為公益路上的神隊友，詳情請見活動網站：https://reurl.cc/WG1Oye