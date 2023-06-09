平均地權條例修正案即將上路，預期投資客將退散，自住客、換屋族當道，備受高端置產客青睞的台中北區植物園、科博館特區，自去年9月起連5個月交易買賣量遞增，5年內新屋價格年漲8％，預售屋價格年增13％，磁吸建商爭相搶進北區購地推案！其中，「林口王」亞昕（5213）集團在台中14期連推3建案賣出好成績之後，首度插旗科博館、植物園特區推新案，主打「買得起的奢華」！

台中房仲業者表示，擁有綠地園道、便捷機能與明星學區，正是北區在自住客層中具備高人氣的三大優勢。由於北區科博館週遭，精華區土地整合不易，區域供給多屬中大坪數、高總價個案。根據實價登錄顯示，科博館草悟道周邊豪宅，近一年成交量達121戶，總價區間多以4,000-6,000萬元的大坪數產品為主。

亞昕集團土地顧問、維昕國際建築董事長張維珍分析說，北區科博館周邊，沿線匯聚高級商辦、金融機構的忠明路，是市區第一條內環線，且與台中市第一條縱貫道、台灣大道呈現黃金交叉，奠定主宰中台灣經濟動脈的地位，也成為城市繁華起始點。

張維珍表示，台中最重要的城市之肺，由科博館植物園開始，串連草悟道、市民廣場、國美館、國美園道，直至柳川水岸廊道；看好這條起於忠明路、根植北區繁華的森林軸線，不僅蘊藏深厚藝文資源，更有放眼未來的高潛力，亞昕集團由點串線成面，從科博館新案起始，整合市區菁華區段，落實全方位的深根佈局。

張維珍強調，除了地段難能可貴，亞昕集團此次特別打造「亞昕丰學館」，以城市美學策展概念切入，於七期公益路接待會館展出國內外知名藝術家作品，一來呼應科博館草悟道的藝文氣息，二來也延續亞昕的日系精工美學實力，將藝術融入日常風景，在城市街區打造真正的生活美術館。

建築規劃因地制宜，以住戶需求為優先，為自住客訂製更好的選項，亞昕「科博館新案」跳脫區域窠臼，以25～40坪2-3房，為嚮往科博特區的年輕菁英，創造可直視科博館草悟道的唯一機會。

從30層的亞昕昕聯心、29層的亞昕華威、28層的天地昕，到台中科博特區即將推出的28層新案，擁有超高層建築實績的亞昕，今年適逢集團30周年，在定錨14期、屢創銷售佳績後，從重劃區跨足菁華區段，鎖定剛性自住、換屋客層，從品牌擅長的超高層住宅出發，善用多年規劃經驗，再創獨樹一格的天際線學。

亞昕首度插旗台中市區推案，就選擇名宅風向球-科博館植物園特區，近千坪完整基地，規劃28F摩天雙塔，是北區久違的指標建案、區域最高宜居建築，凌空105米優勢，將7萬6,300坪綠盡收眼底，更呈現品牌持續領銜的企圖心。

建築師許榮江表示，全案除延請日本職人田中純夫擔任首席工程顧問，將日系工法、嚴謹審核和品管流程內化為品牌DNA，創造區域新高標，亞昕科博館新案亦匯聚頂尖結構技師團隊，以2022最新超高層工法，搭配SC 550W高強度鋼筋、高磅數混凝土，建築規劃更取得耐震標章、銀級智慧建築與銀級綠建築三重認證，接軌國際ESG潮流，打造真正友善環境、安全無虞的永續地標。