烏克蘭軍本週一（5）起朝扎波羅熱地區俄軍防線發起多方向進攻，邁入第4天，本週四（8）烏軍作戰序列繼續從奧雷霍夫（Orekhov）住民地方向，向俄軍發起進攻，激烈戰鬥已經進行了超過24小時。烏克蘭武裝部隊第65機械化旅的突擊群，自深夜開始進攻俄軍58軍團第291團的防禦工事，日出時分再投入47機械化旅希望能夠打穿俄軍防線。稍早俄防部釋出一段影片，一架KA-52「短吻鱷」攻擊直升機深夜期間攔阻烏軍一波攻擊的畫面，可見戰況之激烈。

Ka-52 inflicts fire damage on a tank of the Armed Forces of Ukraine, which is moving as part of a convoy from the direction of Orekhov, June 8, 2023 pic.twitter.com/yrL8sVn4oS — Sprinter (@Sprinter99880) June 9, 2023

綜合俄羅斯國防部已經公開資訊情報來源9日信息，烏軍繼續專注於一個特定區域，再度調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino）維爾波沃伊一線（Verbovoye）鑿穿一個缺口，成功迫使俄軍撤退到後方位置。但烏軍試圖鞏固陣地時，卻遭遇俄羅斯炮兵和航空部隊隨後對烏軍實施打擊，壓力之下烏軍暫時後退了。

本週五上午，烏軍第65機械化旅的敵軍部隊重新發起了新一波攻擊。與此同時，而烏軍第47機械化旅的德國豹2A4坦克和美國布萊德雷步兵戰車（M2 Bradley）裝甲集群也開始對這條防線展開攻擊。俄方釋出了一段KA-52攻擊直升機使用「旋風」（9k112 Vikhr）反坦克飛彈攻擊戰甲車的畫面，該車有著車身很高的特徵，而在它被彈之前，也朝了別的方向發射了一枚飛彈，因此公開資訊情報來源推斷，可能是一輛布萊德雷步兵戰鬥車，發射了一枚拖式飛彈（TOW）但目前無法確認。

旋風反坦克飛彈射程10公里，從這段影片中判斷，武器官的火控系統顯示飛行時間預估為24秒，該飛彈理論飛行速度為每秒600公尺，似乎距離目標超過10公里，遠超過刺針防空飛彈的射程距離。