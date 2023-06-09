新北市板橋區某私立幼兒園爆出有老師疑似餵食幼童不明藥物，多名幼童體內被驗出「巴比妥」，藥師蘇柏名指出，這類藥物使用不當可能會中毒甚至死亡。此外，蘇柏名指出，藥局藥師每天都必須要盤點這類藥品的數量，並且確實向政府單位回報，幼教人員餵食的藥品源頭應該徹查。

藥師蘇柏名昨（8）日在個人臉書粉專發文指出，巴比妥類藥物現今鮮少會用於安眠，大部分都用於治療癲癇，這類藥物會讓家長恐慌也不是沒有原因，其成癮性高、治療指數狹窄，只要一不小心就會中毒甚至死亡。

不僅如此，若使用一陣子後突然停藥，還可能導致「戒斷症狀」，如：過度激動、睡眠困難，甚至出現幻覺和發燒等嚴重症狀，進而威脅生命。且孩童的肝臟發育未完成，隨意使用藥物，恐怕會讓器官永久損傷。

蘇柏名強調，巴比妥類藥物不僅是處方藥，更是管制藥品，藥局、藥師每天都要盤點數量再和政府單位回報，「檢調單位必須要查詢這個藥品的來源，才能避免此類事件再度發生」。