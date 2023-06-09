這下該如何「報告班長」呢！一名男網友發文分享，今（9日）上午在北市復興北路地下道南向入口目睹一起車禍，一輛軍用巴士不慎擦撞千萬賓利，讓他忍不住驚呼「刮中頭獎！」

該名男網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，並發文笑虧「全體納稅人共同刮到一台賓利」，原來是一名開著軍用巴士的駕駛兵，不小心「對戰」一台黑色賓利轎車，賓利車的左側駕駛座車門慘被「擊毀」，只見該名肇事駕駛兵緊張地狂打電話，而賓利車主似乎十分氣憤，指著事發路口振振有辭。

影片曝光後，引起網友留言熱議，「哇，終身俸沒了⋯⋯」、「真的要幹到最大年限了」、「兵當不完，終身職⋯⋯」、「駕駛要隔屁了，我當駕駛兵都是這樣被凹到退伍。」

另外，也有人分享親身經歷，「以前當兵時同單位有人撞到民車是自己處理的」、「當初我開漢馬車不小心撞壞後照鏡，就是自個出錢修的，而且修好才能放假，若要連隊處理，就要禁假到退伍」、「國家賠償？你想的美喔，我們開軍車出事，也都是自己賠給對方的，開軍車沒有加給，出了事要自行負責，都不知道駕駛的辛酸。」

更多 CTWANT 報導