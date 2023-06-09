經查上述情事，分別符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款及第30款情事，惟隆銘延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。
鈃交所並指出，另查隆銘迄今尚未建立內部重大資訊處理作業程序，已違反上述處理程序規定，因此，決定處以違約金10萬元。
證交所表示，隆銘綠能（3018）涉違反廢棄物清理法，於今年3月10日收到法務部行政執行署桃園分署執行命令通知，以及5月17日公告申報111年第三季會計師出具繼續經營有關之重大不確定性段落之核閱報告。
經查上述情事，分別符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第2款及第30款情事，惟隆銘延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。
鈃交所並指出，另查隆銘迄今尚未建立內部重大資訊處理作業程序，已違反上述處理程序規定，因此，決定處以違約金10萬元。
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