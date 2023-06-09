新安東京海上產險9日宣布，總經理賴麗敏資格審查案業經主管機關金管會保險局核准。賴麗敏總經理並表示，6月20日可增資完成，屆時公司將回到法定資本適足水準。

賴麗敏擁有美國風險管理師(CRM)、風險分析師(CRA)資格，並取得澳洲紐西蘭保險人核保資格(ANZIIF)，擁有約30年的專業產險經驗，曾在台灣產險公司任職及擔任國際大型保險經紀人(台灣)董事長兼執行長，且在澳洲、香港及台灣等海內外市場累積豐沛的國際保險經驗。

新安東京海上產險表示，相信以賴麗敏在產險市場的專業及國際敏銳度，及導入兩大股東豐沛資源整合下，必能以國際化的前瞻眼光、創新的經營策略，帶領同仁開拓新市場、開發新客群及創新服務模式，推動新安東京海上產險營運穩健成長。

在接下新安東京海上產險總經理後，賴麗敏表示，將在重視4C「Customer satisfaction顧客滿意、Compliance遵循法令、Communication充份溝通及CSR落實公益」經營原則，順應社會發展及兼顧風險控管下，持續開發多元通路，實踐公平待客原則，落實ESG社會責任、環境保護以及治理效率三大面向，接軌國際趨勢，同時驅動數位關鍵科技開發創新保險商品及服務，以提供民眾更全面性的保障滿足客戶多元需求，與利害關係人共生共榮，進而實現企業永續發展。

展望未來，賴麗敏說，將以其多年產險市場的專業與國際敏銳度，積極融合具備144年悠久歷史的日本「東京海上集團」國際保險與風險控管專業能力及長年深耕台灣汽車市場、完整汽車價值鏈的裕隆集團兩大股東優勢，厚植公司發展利基，秉持公平待客原則，提供客戶與社會多元的保險商品與服務，邁向「To Be a Good Company」的願景。