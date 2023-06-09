國民黨台北市議員鍾沛君指控曾遭朱學恒2度強吻，引發 軒然大波。針對這段時間鍾沛君的心理煎熬，最後決定說出這件事的關鍵？媒體人朱凱翔透露，是鍾沛君一位前輩用尖銳的方式敲醒她，「妳想要過平靜的生活，不如妳這兩屆議員當完，就不要做了，做政治人物，哪有不站在風頭浪尖」。

針對鍾沛君為何最後決定說出來？朱凱翔今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中透露，這段時間，他們也沒有強迫鍾沛君或是跟她講什麼，就是讓她自己決定。鍾沛君有次突然覺得自己快要受不了，於是決定要醒，原本本周日要講出這件事。前天晚上他們好幾個朋友，為了這件事還喝了不少，因為鍾沛君情緒很多。

朱凱翔接著表示，後來隔天鍾沛君不見人影，他問鍾沛君跑去哪裡，還要講出這件事嗎？他們也不敢逼她。鍾沛君不好意思講，不敢講，就又回到之前的情況，包括很多長輩跟她說，「妳要顧及妳將來還要不要選舉」之類的。

朱凱翔指出，前天一位鍾沛君非常敬重的工作上的前輩，也是她政治上的導師，跟鍾沛君通了電話。該位長輩用非常尖銳的方式敲醒她，「妳想要過平靜的生活，不如妳這兩屆議員當完，就不要做了，做政治人物，哪有不站在風頭浪尖。如果妳今天不敢捍衛自己，妳以後就不要出來說，妳要捍衛任何人」。而後鍾沛君決定要把這件事講出來。

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