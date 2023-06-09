中國人民銀行行長易綱7日赴上海調研金融支援實體經濟和促進高品質發展工作，並主持召開座談會。他預計二季度中國大陸GDP同比增速會較高，消費者物價指數（CPI）下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1％以上。「我們有信心、有能力、有條件實現今年兩會確定的預期增長等目標。」

易綱主持召開座談會，與在滬企業和金融機構代表深入交流，寶武集團、上汽集團、吉祥航空、飛利浦投資、建設銀行上海市分行、花旗銀行（中國）等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。

易綱指出，今年以來，人民銀行精准有力實施穩健的貨幣政策，M2增速保持在11％以上，社會融資規模增速在10％左右，有力支持經濟發展恢復向好。當前，中國大陸經濟處於疫情衝擊後的恢復階段，生產活動有序開展，市場主體資產負債表正在修復。近來月份CPI、PPI環比下降，主要受兩方面因素影響。一是供需恢復存在時間差。在穩經濟一籃子政策有力支持下，國內生產持續加快恢復，農副產品生產穩定、物流管道暢通，居民菜籃子及米袋子供應充足。

同時，汽車、家裝等大宗消費需求偏弱。二是基期效應明顯。去年國際油價一度逼近140美元／桶大關，今年以來已回落至80美元／桶附近，帶動中國大陸物價同比漲幅走低；去年3月鮮菜價格受疫情擾動影響反季節上漲，對今年也存在高基數影響。

易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是一個循環過程，要系統、辯證地看待分析。隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升，1到4月社會消費品零售總額累計增長8.5％，比上年全年加快8.7個百分點。居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計二季度GDP同比增速會比較高（主要是基期效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1％以上。

易綱表示，中國大陸經濟韌性強、潛力大，政策空間充足，對中國大陸經濟持續穩定增長要有信心和耐心。下一步，人民銀行將繼續精准有力實施穩健的貨幣政策，加強逆週期調節，全力支援實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。