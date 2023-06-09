Tyson Yoshi近日來台宣傳，9日舉辦發片記者會。（Just Kidding Ltd.提供）

香港歌手Tyson Yoshi外型帥氣、擁壯碩好身材，被粉絲封為「行走的春藥」。近來推出新創作專輯《2nd PRE EVOLUTION》，來台宣傳一周，9日舉辦記者會。下月將滿29歲的他，與圈外女友Christy穩交5年，甜蜜放閃說，人生目標是30歲結婚，未來想生3個小孩。

被問及女友有答應結婚？他幽默說，她還沒同意，都是他單方面在想，「她應該Ok吧，不Ok就糟糕了」，並透露，目前尚未求婚、婚戒也還沒購買，「我之前有問過她（結婚），但她以為我在開玩笑」，不過他早已想好浪漫求婚計畫，至於詳細內容，他為了給女友驚喜必須先保密，而女友這次沒有來台同行，他解釋說：「她在（香港）幫我顧健身房。」

他時常在演唱會上霸氣脫衣秀肌，但女友卻喜歡他身材稍胖一點，「她沒有很喜歡腹肌，她滿喜歡我的肩膀，因為我肩膀滿寬。」熱愛健身的他，習慣上健身房運動，有被搭訕、性騷擾？他搖頭說，「沒有，健身是得到同性的欣賞，男生才會喜歡健身，對於健身的人才會有尊重。」

他自認不笑時，臉看起來很臭，大家都不敢靠近，還憶起，以前夏天與朋友出海玩，路上遇到古惑大叔突然嗆聲：「你看什麼看？你很跩？」結果他馬上跟對方致歉，昨自虧：「我馬上說對不起，因為那時我才10幾歲。」

今日記者會上，他的好友婁峻碩、高爾宣等人到場站台，好友紛紛開玩笑地叫他脫上衣，但他卻堅持不脫，解釋說：「演唱會的氣氛上才比較適合脫衣。」豈料在訪問時，婁峻碩亂入繼續拱他脫衣，他們互虧打鬧，Tyson Yoshi突然喊：「我抽筋了。」婁峻碩則快閃離去，逗笑眾人。