國中會考成績9日出爐，屏東南榮國中傳出捷報，有132人各學科成績達A＋＋，寫作6級滿級分則有13人、5級分170人。（南榮國中提供／謝佳潾屏東傳真）

國中會考成績9日出爐，屏東南榮國中傳出捷報，有132人各學科成績達A＋＋，寫作6級滿級分則有13人、5級分170人，當中5A寫作6級分有 10人，而5A8＋以上共有7人，當中以周承羲考取5A＋＋、寫作5級分的成績最為亮眼。

南榮國中校長張顥騰指出，今年會考寫作為開放式題型，全國僅971人獲得6級分，創下近10年首度跌破千人的紀錄，而南榮國中在寫作上仍有亮眼的成績表現，這都要歸因於平日學校閱讀與寫作活動的安排。

他說，學校每月設計的愛閱認證活動與閱讀選文，成功引導學生廣泛閱讀，鼓勵親師生共讀，每學期更舉辦寫字大賽，讓學生靜心習字，端正字跡培養專注力，每年的文學獎活動也持續鼓勵文學創作，讓學生在良好的學習氛圍薰陶下，在品格、才藝及學業各方面都有傑出的表現。

他強調，南榮國中以培育屏東在地人才成為世界優質公民為目標，積極辦學，同時持續深耕語文力，以寫作力提升學生競爭力與表達能力，更在訓練學生寫作的同時，強調自我意識及論述與思辨力。