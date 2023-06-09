中國新能源汽車發展快速，市場變化多端令人目不暇給，據2023年5月大陸新能源汽車最新銷售數據顯示，大陸新能源車滲透率已達33.3%，亦即每3輛新車賣出就有一部新能源車。而先前被比亞迪擠下冠軍排名落入第2的美國品牌特斯拉汽車再遭遇強大的新對手，5月份的銷售量又被大陸廣汽埃安汽車廠超越，首次落入大陸市場銷售第3名。

據《快科技》報導，大陸乘聯會公佈2023年5月零售銷量排名快報指出，5月份大陸狹義乘用車市場零售銷量達174.2萬輛，同比（比去年同期）增長28.6%，環比（比上月）增長7.3%；今年以來累計銷量763.2萬輛，同比增長4.2%。

其中最值得注意的是新能源車成長力道愈來愈猛，5月新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。今年以來累計零售242.1萬輛，同比增長41.1%。

報導指出，5月大陸新能源車零售的滲透率已達33.3%，較去年同期26.6%的滲透率提升了6.7個百分點。目前相當於每賣出3輛車，就有1輛是新能源汽車。

尤其令大陸新能源汽車製造業格外興奮的是，除了大陸本土新能源車龍頭比亞迪之外，又有一家新能源車製造廠超越具有指標意義的特斯拉，在2023年5月大陸新能源汽車銷售量上，將特斯拉擠到第3名。

大陸5月新能源汽車廠商銷售榜單上，比亞迪仍以220,735輛位居第1，市佔率38.1%；排名第2 的是勢頭正猛的廣汽埃安汽車，5月份銷售45,003輛，超越「千年老二」特斯拉，拿到了大陸市場第2把交椅；第3名特斯拉5月零售42,508輛，雖然擠到第3名，相比去年同期，特斯拉仍有332.7%的增長，造成此一現象的原因主要是去年中大陸各地正值疫情擴散，大部份城市都執行嚴格封控，嚴重影響新車銷售量。

報導說，5月大陸新能源車銷售前10名中，除了上述3家之外還有上汽通用五菱、理想、吉利、長安、長城、零跑、哪吒等新能源車廠。