彰化市民族路觀音亭商圈的「丸曾西服」即將拆除重建，未來將改建為牙醫聯合診所。（孫英哲攝）

想搶便宜的手腳要快！位於彰化市民族路觀音亭商圈的「丸曾西服」，是許多老彰化人記憶中的老字號西服店，但50年的老建物將拆除重建，明天10日將結束營業，老闆娘陳麗絲帶著不捨與感傷表示，為了回饋鄉親，營業最後一天西服西褲每件均一價500元出清，1套西裝只要1千元。

「以前每當過年前，他們都得營業到半夜三更半夜。」陳麗絲的牙醫兒子曾國彰曾在臉書貼文，感慨民族路觀音亭商圈曾經是彰化市最繁華的地區， 如今卻繁華落盡，昔日的門庭若市不再，他還透露「丸曾西服」即將結束並改建，讓許多老彰化人充滿不捨。

陳麗絲回憶，店是從公公就開始經營，迄今已有70年歷史，後來更成立丸曾西裝公司，並有做外銷，她印象最深的就是每年過年前，就是店裡最熱鬧的時候，不少老客戶都是在這個時候來訂製一身帥氣西服，也常有阿公帶著將結婚的孫子來訂製西裝，那時1套西裝從數千元到數萬元都有，訂製西裝是件大事。

因早期老師傅做西服相當講究，加上那時快速時尚的時裝還未興起，因此老一輩的人在當年辛苦工作了一年存了錢之後，就會在過年前做西裝犒賞自己，陳麗絲表示，早年過年前夕，他們半夜12點要拉下鐵門休息時，總有客人會衝進來訂製西服，因此常為了量套尺寸忙到半夜兩點多。

美好的仗已打過！陳麗絲指出，結束營業前，原本西服西褲買二送一，明天是最後一天了，店裡的西服和西褲均一價500元，一套西裝1千元，這是他們對鄉親臨別時的回饋，也感謝許多人記得丸曾西服曾帶來的幸福感。丸曾西服老房子拆後將改建成牙醫聯合診所，換個型式，繼續服務鄉親。