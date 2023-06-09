謝淑薇與中國大陸小將王欣瑜本屆法網女雙一盤未失的完美紀錄，今天雖然畫下句點，但海峽組合奮戰110分鐘，仍以6比2、3比6、6比3擊退大會第6種子、美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲裴芮茲（Ellen Perez），謝淑薇第6度殺入大滿貫女雙決賽，準備問鼎個人法網第2冠及四大賽第5冠，對手是第10種子蕾拉費南德茲（Leylah Fernandez）／湯森（Taylor Townsend）的加美組合。

這是謝淑薇繼前年溫布頓奪冠後，再次殺入四大賽決賽，也是她於2014年與另一位大陸女將彭帥攜手捧盃後，相隔9年重返法網決賽。她過去5次打入四大賽決賽，僅於2020年澳網飲恨，其餘4次都能奪冠。

更驚人的是，本屆法網只是謝淑薇傷癒復出後參與的首個大滿貫賽，搭檔王欣瑜還是年僅21歲的新秀，也再次證明台灣「網球一姐」的百搭本事，王欣瑜是跟謝淑薇打入大滿貫決賽的第4個搭檔，謝曾與彭帥稱霸2013年溫網、2014年法網，跟史崔可娃（Barbora Strýcová）斬獲1冠1亞，前年則和梅騰絲（Elise Mertens）贏得溫網女雙冠軍。