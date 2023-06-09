「周杰倫概念股」巨星傳奇完成招股後，9日卻突然踩煞車，原訂13日於主板掛牌的巨星傳奇最新表示，綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。