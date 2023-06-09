香港經濟日報引述巨星傳奇表示，會致力盡快完成全球發售及上市，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。巨星傳奇強調，目前公司基本面良好，今次延遲上市決定，不會對公司業務造成任何影響。

消息人士透露，巨星傳奇將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心。

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