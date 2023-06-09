近日台灣性騷案頻傳，風波越演越烈，市議員鍾沛君更指控遭到名嘴朱學恒摟抱、強吻，還丟下一句「反正妳明天也不會記得」，雖然他事後認了此事並道歉，還表示會無限期停止公眾活動，仍難平息大眾輿論，對此，藝人賈永婕也針對朱學恒的1句話提出疑問。

鍾沛君8日發長文拋下震撼彈，指控去年在餐敘上，遭到朱學恒性騷，並曬出他立下的「性騷切結書」佐證，引發外界熱議，賈永婕也到鍾沛君的貼文下留言聲援，「你很勇敢，要站出來真的不容易，但是他為什麼這麼有把握『反正你明天也不會記得』？」。

賈永婕在鍾沛君貼文下留言。（圖／取自鍾沛君臉書）

對此，也有不少人表示「可能都喝多了吧，但這也不能是藉口！」、「趁著議員上洗手間下藥？」「OMG 難道？」不過也有網友嗆賈永婕「怎麼又有你」，但她只回覆一個「？」，沒有打算多做回應。

朱學恒在被爆出性騷鍾沛君後，也在直播道歉，稱當時喝到斷片，不太記得發生什麼事，但他願意承擔相關後果，並向鍾沛君和所有社會大眾致歉，表示「即日起無限期停止公眾活動」，且停止所有直播、錄影。