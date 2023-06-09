船體正拖往高雄港。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

尚比亞籍利迪亞輪於2021年10月間，因船機故障，於東沙島西北2.3浬處下錨，後來船方宣布棄船，船上8人已由直升機平安載往香港，但該船於東沙島北方約0.9浬處坐灘擱淺。經交通部航港局介入委託專業打撈業者，該輪終於在8日成功脫困，該船預計將拖回高雄港拆解；航港局說，船體移除是船方應盡的責任，代為移除的相關費用將依法向船東追償。

尚比亞籍利迪亞輪於2021年10月間，因船機故障，於東沙島西北2.3浬處下錨，後來受颱風影響、海象條件持續惡化，船方宣布棄船，船上8人已由直升機平安載往香港，但該船於東沙島北方約0.9浬處坐灘擱淺。

經交通部航港局介入委託專業打撈業者，召開17次工作會議，該輪終於今年6月8日成功脫困，化解對周邊海域及生態環境影響與威脅。

交通部航港局表示，事發後，多次召開應變會議要求船東依限提出抽油及移除船體計畫，仍未獲船方理會。為確保當地環境生態，避免海洋環境再一次污染，遂由航港局介入移除船體。為龍維護東沙島海洋環境，航港局特別要求業者，船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害；因坐灘擱淺位置距離高雄港約240浬，且因季風盛行及海象惡劣，海上作業不易，經動員國外專業人員及設備引進、殘油抽除、貨櫃吊除、船體艙間修補、船艏浮揚及轉向等作業，成功於颱風季節前將船體拖離擱淺區。

利迪亞輪脫困後，東沙島恢復岸際海域環境及當地景觀，免除對周遭生態之影響威脅，該船預計將拖回高雄港拆解；航港局強調，利迪亞輪的船體移除是船方應盡的責任，代為移除的相關費用將依法向船東追償。