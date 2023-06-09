近年受疫情影響，不管是科技人、上班族、身心障礙者、高齡者及照顧者等，面臨各種生活上的壓力，新竹縣政府社會處結合錸德集團旗下錸工場，於新竹縣身心障礙福利服務中心舉辦「植人萃療癒創作展」，融合「園藝輔療」、「植物療癒」、「永續教育」及「創意培植落地」等概念，舉辦一系列綠色療癒活動。

新竹縣長楊文科說，感謝經濟部與錸工場的支持，推動社福照顧倡導在地生活，並透過企業經營帶動與產業結合，為竹縣注入創新、活力、智慧照顧的生活新型態，帶給在地居民多元化的選擇與休閒環境，持續落實社會福利，攜手為「老中青幼通通照顧」目標邁進，歡迎大家共襄盛舉。

創作展9日登場，由植物療癒國際論壇為起點以「植物」為介質，邀請4位國內外專家學者，帶來精彩的綠色照護與綠色療癒分享。活動期間，也於中心一樓邀請綠色產業相關業者與單位以「原生植物」、「多肉植物」、「質感選品」、「環境永續」四大主題打造Plant-植感展區，進到展示空間即能感受滿滿綠意，激發居家療癒空間布置的靈感，還有植物體驗生活工作坊，民眾可以輕鬆自在地逛逛植感展區、享受限定蔬食主題料理／飲品，期盼藉此推廣永續生活觀念，也能感受綠色食療的魅力。

系列活動中除電子鼻探索茶葉奧秘的氣味體驗外，更安排土角厝DIY、微景觀生態瓶、五感情緒測試、永續療癒盆栽製作與植癒舒眠藥草球等精彩活動，讓民眾可以透過實際參與，真正體驗綠生活。