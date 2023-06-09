縣長陳福海(左二)前進酒廠與總領班及工會代表等基層員工座談，接獲不少部門反應「缺工」的心聲。(圖／金門縣政府提供)

金酒表示，此次招考的50名員工，主要從事基層生產線釀酒等相關工作，因此體力與身體狀況是最重要的考量。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

為穩定優化整體金酒公司勞動環境與條件，並且積極面對新冠疫情後的市場復甦，金門縣長陳福海前進酒廠與總領班及工會代表等基層員工座談，接獲不少部門反應「缺工」的心聲，經金酒啟動專案檢視後，拍板將於今年10至11月間招考生產線員工50人，這也是睽違近10年來金酒首次大舉徵才，不少民眾得知消息後摩拳擦掌、躍躍欲試，都想搶著想趁此機會考進這金門的「金雞母」上班。

金酒指出，自從2014年招考生產線技術員後即未再辦理大型徵才活動，近年來隨著員工屆齡的陸續離退，生產線的基層勞動力也逐漸出現甄補人力的需求聲音。不過因為2020年新冠疫情影響，整體白酒市場充滿不確定性，金酒在兩岸整體營收也出現下滑情況，面對疫情的衝擊以及防疫的管控，金酒乃先從內部調整生產線作業天數，以暫時紓解人力不足之窘境。

據了解，陳福海在前一任縣長任內於2016年即率全國之先幫金酒員工加薪，去（2022）年大選前也多次與幕僚檢視金酒勞工之就業權益；陳福海上任後積極主動面對已經10年沒有招募新員工導致金酒生產線人力不足的問題，不僅多次邀集副縣長李文良、金酒董事長謝世傑與人事、財主等單位研商金酒招工議題，也走入基層傾聽心聲，親自查找問題之所在。

金酒總經理丁丞康表示，縣長陳福海已多次偕同董事長謝世傑走入廠區積極關心生產線同仁的工作狀況以及勞動環境，並安排召開座談會分別與總領班以及金酒工會討論生產線缺工、勞動環境等問題。在陳福海親自走入第一線後，緊接著董事長謝世傑也與金酒團隊啟動專案檢視基層員工向縣長反應的需求議題，近期在梳理員工需求、工會建議、議會定期會間議員質詢建議方向、以及市場復甦等現況後，金酒公司決定將啟動新一輪的基層人力招考作業。

丁丞康補充，經過這段期間金酒團隊檢視生產線的人力需求與廠區發展的永續規劃，本週在縣長陳福海與公司團隊開會討論各廠區缺額現況以及人力需求後確認拍板，今年預計招考50名生產線員工，候用名單於2年內依人員退休或離職的狀況，依序遞補進用。

陳福海對於金酒公司能在他就任半年內就梳理現況並啟動招募員工作業表示肯定，他說，宣布招募只是個開端，最重要是整體的招募流程一定要公平、公正、公開，測試項目與計分標準一定要清楚明白，更不容許有任何人介入考選招募。此外過往金酒常有生產線員工做沒多久就跨域轉到行政單位的情形發生，也希望金酒未來一定要審慎處理，杜絕一切不合理的操作。

丁丞康也指出，此次招考的50名員工，主要從事基層生產線釀酒等相關工作，因此體力與身體狀況是最重要的考量；招考方式將同步採體能測驗（佔80％）與題庫筆試（佔20％）。體能測驗包括搬運高粱及負重跑步，為了讓參與的考生能了解體能測驗規範與模式，金酒公司會再公告示範影片，同時筆試部分也會提供題庫範本，讓考生都能事先準備以利應考。

金酒公司強調，詳細的招考方式與條件將以簡章公告為準，一定會秉持公平、公正、公開的方式辦理這次的招考，招考選拔日期預計將在下半年10月至11月間完成，屆時歡迎有興趣的地區鄉親民眾報名應考，希望藉由人才的新增與強化，持續厚植公司基礎作業能量，同時也能因應未來市場之需求。

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