民進黨性騷擾包庇事件，今率先公布婦女部前主任許嘉恬包庇案調查結果，調查小組認為情節屬實；至於當時副祕書長林飛帆是否隱匿，林相關處置與中央黨部既有規定並無相違背之處。

民進黨秘書長許立明指示，6月13日下午2時及15日上午10時30分及下午2時30分，分別進行三場性平教育，也將鼓勵黨務工作人員，開放地就制度面提出想法及建議。黨主席賴清德也將親自出席6月15日下午2時30分針對黨務主管的教育課程。

民進黨許嘉恬、林飛帆涉嫌包庇性騷擾案，民進黨今公布調查結果，許嘉恬於2022年擔任婦女部主任期間，亦同時為「性騷擾申訴處理委員會」執行秘書，然在處理本案過程中，未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷擾情形時，採取立即有效糾正及補救措施，甚且於與被害同仁會談期間，使用不甚恰當之語句，使同仁產生感受被否定與受害經驗被質疑之情緒。

調查指出，另許嘉恬雖表示希望被害同仁提出申訴，但與被害同仁溝通過程當中，被害同仁與證人所接收到的訊息與感受均為相反，事後被害同仁雖決定不提出申訴，但此結果極有可能與被害同仁初始的意願相左，最終導致被害同仁認定，許嘉恬不希望她提申訴造成精神上二次傷害，調查小組認為情節屬實。

此外，許嘉恬曾提出個人願意出資，給付被害同仁心理諮商相關費用，並在同仁的建議下，將專案任務移轉至自願接手的同仁手上。而許於過程中也在相關同仁的主張下，告知相關部門應終止與該廠商的後續合作，並停止辦理該項專案之公開活動。然而，依據《民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法》第七條規定，申訴得以書面或言詞為之者，受理之人員或單位應作成紀錄，經申訴人確認內容無誤後，由申訴人簽名。

調查經查，許身兼申訴委員會執行秘書，於知悉疑似性騷擾事件發生後，恐因相關經驗不足，未依規啟動必要程序，確有相關行政疏漏。

民進黨表示，整起事件凸顯，中央黨部雖已有針對性《騷擾申訴及懲戒處理辦法》，但徒法不足以自行，主管們對於細緻處理性騷擾事件需具備之相關知能，包含同理被害者心情在內的認知以及相對應溝通技巧，民進黨黨未落實相關專業訓練，造成同仁身心受損，實責無旁貸，應深切自省，並立即擴大檢討機制的不足。

另有關前副秘書長林飛帆是否有涉及知悉事件，卻處理不當的疑慮，根據《民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法》第八條規定：「本黨部各部門接獲相關申訴案件時，應遵守保密原則並立即轉交申訴案予申訴委員會執行秘書。...」。爲保護當事人隱私，本黨性騷擾案件系為申訴處理委員會之職權，由執行秘書（婦女部主任）辦理。

調查指出，許曾向林提及部門有發生性騷擾事件，但未透露細節，僅表示當事人沒有意願走申訴流程。林則向許表達，若當事人有意願走性平申訴，黨部應提供必要的法律協助，也應儘速終止與廠商的合作。林飛帆相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。

調查小組成員，由主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊及性別平等發展部主任李晏榕立案調查。

民進黨表示，調查小組正積極訪談其他案件之相關人員，將加速處理相關案件之調查，調查及改善機制也會於下周五對外報告。中央黨部也已行文新北市黨部及台中市黨部，就涉及違反黨紀相關人員移請調查。