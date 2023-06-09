北市建國高架3車追撞 3人受傷送醫救治 21:052023/06/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市建國高架3車追撞車禍。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9）日晚間19時47分許，台北市中山區建國高架往北過長安東路發生一起車禍，現場為3輛自小客車事故，事故造成3人送醫，所幸3人皆輕傷。警消獲報到場將人送醫，至於車禍發生原因還待警方調查釐清。 訂閱影音： 中時新聞網 死亡內輪差 女子待轉遭大貨車撞上不治 印度火車相撞意外 學校變停屍間學生不敢上學 清查市長信箱、1999專線 新北市府：未查獲「幼兒園餵藥案」陳情 #建國高架 #人送醫 #事故 #北市 #車墜 也許您會感興趣 推薦閱讀 YouBike1.0車輛退役 蔣萬安轉贈友邦：讓台灣之光跨海出國 16:272023/06/09 政治 國小老師墜樓嚇到學生 教育局：派員入校心理輔導 12:232023/06/09 社會 中國杭州買房送黃金 提振房市花招盡出 16:262023/06/09 兩岸 晶鑽5月營收創同期高 拉提線材插旗泰國 18:202023/06/09 財經 國建通過股利分配案 每股發放現金0.5元 17:442023/06/09 財經 杯子裡面的水霧霧的 女遭男網友下藥性侵 09:362023/06/09 社會 台東成功凌晨暴雨車禍！手機主動報案 警消順利救援 11:252023/06/09 社會 高雄南區資源回收廠 貨車撞橋墩釀2傷 13:032023/06/09 社會 趙建勳前晚頭痛沒警覺「隔天叫不醒」葉克膜急救無效妻痛哭 13:482023/06/09 政治 趙建銘弟趙建勳動脈瘤破裂猝逝！ 醫示警2徵兆「這種頭痛」不能等 14:252023/06/09 健康 台南國小體育老師突墜樓身亡 2班學童當場直擊嚇哭 12:062023/06/09 社會 扯！高中肆業開國術館當密醫 替客人「放血」露餡下場慘了 17:302023/06/09 社會 資誠：再生醫療產業應立足台灣 攜手亞太日本 18:232023/06/09 財經 台中好心醫助遭街友狂砍濺血「縫80針」 二審因這理由減刑 10:542023/06/09 社會 趙建銘弟「動脈瘤破裂猝逝」享年50歲！陳水扁7字回應了 16:432023/06/09 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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