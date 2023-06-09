今（9）日晚間19時47分許，台北市中山區建國高架往北過長安東路發生一起車禍，現場為3輛自小客車事故，事故造成3人送醫，所幸3人皆輕傷。警消獲報到場將人送醫，至於車禍發生原因還待警方調查釐清。

死亡內輪差 女子待轉遭大貨車撞上不治
印度火車相撞意外 學校變停屍間學生不敢上學
清查市長信箱、1999專線 新北市府：未查獲「幼兒園餵藥案」陳情
#建國高架 #人送醫 #事故 #北市 #車墜