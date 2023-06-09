前新竹市長林智堅論文抄襲案，畫上句點。台大認為林智堅抄襲調查官余正煌論文，撤銷碩士學位。余正煌提起刑事自訴，控告林智堅涉侵害著作權案。雙方今天（9日）達成和解，余正煌撤回所有告訴，林智堅同意依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體。媒體人黃揚明表示，並非單純撤告。條件是林智堅道歉、捐款30萬給余正煌指定的公益團體。

黃揚明9日在臉書貼文表示，是當庭和解，並非單純撤告。條件：林智堅道歉、捐款30萬給余指定的公益團體。

網友紛紛表示，「還是不要小看民進黨硬拗和玩文字遊戲的卑劣本事，只要林沒有正式說出承認自己抄襲，他們永遠都是能繼續拗下去的」、「余正煌在這整個案件的所作所為，真的很有水準」、「聲明看起來不是因為抄襲道歉，只是為了道歉而道歉」、「共同聲明沒有寫到林智堅承認抄襲吧？」

也有網友認為，「只需要捐30萬做公益⋯對他是九牛一毛！道歉的畫面都沒有！有靠山就是可以輕輕放下」、「林智堅贏了，又可以復出了」。