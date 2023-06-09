歐洲外交關係協會（ECFR）7日公布一份來自歐盟11國針對俄羅斯與中國看法的民調，結果顯示，若美中因台灣問題而爆發衝突，平均有四分之一的民眾希望自己的國家或歐洲站在美國一邊，有62％的公民希望保持中立，認為應該支持美國的只有23%。對此，前立委蔡正元8日就表示，「所謂23％的人支持美國，我都懷疑美國有多少經費要投入來打台海戰爭」，引發討論。

蔡正元8日在中天節目《全球大視野》中表示，「這個就算有6成2的民眾保持中立，還是有2成3的人支持美國介入台海的問題」，蔡正元提及，「什麼叫支持美國介入台海的問題？第一種是『口頭上支持』；第二種是，『美國出兵，我出錢、出裝備，我來墊款』」，這讓蔡正元直呼，「你要現在的歐洲國家去出錢，來打一場他們根本搞不清楚的戰爭，他們能夠出多少錢？怎麼支持？是要派軍艦來嗎？歐洲有幾條軍艦禁得起東風導彈的攻擊？而且歐洲也沒有什麼像樣的海軍」。

蔡正元坦言，「話是可以講得很大聲，但事情做不了就變成講大話，所謂23％的人支持美國，我都懷疑美國有多少經費要投入來打台海戰爭，美國自己的兵推，動不動就是要填掉兩艘航空母艦，一艘航空母艦120億美金，加上3000到10000人的犧牲，請問你美國要付多少帳？請美國墊墊斤兩，歐洲人講大話，美國人是講空話」。