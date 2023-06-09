54歲女歌手高勝美昔日唱紅〈青青河邊草〉、〈千年等一回〉等八點檔主題曲，更是張惠妹走紅前最有名的原住民歌后，至今還在舞台上發光發熱。2年前高勝美曾落魄農村商演，光環盡失模樣曾掀起討論，自從她開始經營抖音平台，已有破百萬粉絲；近日重唱經典歌曲的影片中，被大讚外貌不僅凍齡還越活越年輕。

高勝美2年前到偏遠農村商演，讓網友都很震驚，沒想到她一代歌后會變成那樣；但驚喜的是，高勝美去年12月開創抖音頻道，不時分享她的近況和各種演唱經典歌曲的影片，半年左右就已有近128萬粉絲，每每有新影片底下都會反應熱烈。

54歲高勝美近況被網友大讚越活越年輕。（圖／摘自高勝美抖音）

今（9日）晚間高勝美上傳演唱〈青青河邊草〉的影片，寫著「風有約，花不誤，年年歲歲不相負」，深情投入地唱起歌；高勝美紮起公主頭，穿著一套白底黑點的細肩帶洋裝，露出鎖骨線條，整個人看不出已經54歲，保養得相當好。據悉，高勝美飲食清淡，幾乎吃素，狀態才會維持這麼好。

其實高勝美日前現身「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」記者會時，她散發優雅氣質，還透露目前是一個人生活，有養一隻貓咪作伴；高勝美也將在8月19日登上台北小巨蛋，和其他歌手表演瓊瑤電影電視劇的經典歌曲。