美國在台協會(AIT)理事主席羅森柏格近期訪問台灣，連續三天分別「面試」藍、綠、白三黨總統候選人，不僅先後順序被討論，各自行程也都備受關注。民進黨立委高嘉瑜表示，從互動過程來看，賴清德與AIT的關係非常好，也開玩笑說，賴清德是勝之不武，因為他帶羅森柏格去台南，「台南真的有太多好吃的美食了」，可以收服AIT的胃。

羅森柏格 7 日先在新北市會見國民黨總統參選人侯友宜，先在市府會談後，一同搭台鐵前往平溪用餐、放天燈；8日在台南市拜會民進黨參選人賴清德；9日傍晚在高雄市與民眾黨總統參選人共進晚餐、暢談兩個半小時。外界認為，先後順序是因美國可能對侯友宜更感興趣、不一定會支持民進黨。

賴清德昨晚在臉書發文，稱自己是「專業地陪」，分享與羅森柏格台南一日遊的行程，包括參觀奇美博物館、參拜老廟，逛老街、老店，也到台南知名的「泰成水果店」吃冰消暑並送上堯平布朗尼、舊來發餅舖椪餅。

民進黨立委高嘉瑜認為，羅森柏格會面三黨候選人，應是想營造公平的態度，但其中細節也有很多眉角，「我覺得賴清德當然勝之不武，因為帶她去台南，台南真的有太多好吃的美食了」，光是美食賴清德就已經贏了，像是哈密瓜冰她自己也常常去吃，「真的很好吃，吃過之後一定是讚不絕口」，賴清德靠美食就能收服羅森柏格的胃。

高嘉瑜強調，之前賴清德跟美國的互動就不言可喻，一切公開就代表他們很熟，互動沒有任何問題，完全沒有討論哪些事情時，會怕被別人知道的地方。

高嘉瑜也指出，侯友宜會面羅森柏格，事前沒人知道、事後僅發天燈照，互動過程如何，外界都不知道；反觀賴清德，逛赤崁樓、奇美博物館等行程全都公開。高嘉瑜認為，從互動的感覺來看，顯然賴清德與AIT的關係非常的好。

但前立委郭正亮也在同一節目中吐槽，賴清德只要台獨路線不變，就算帶著羅森柏格把台南全部的小吃都吃過一遍，也沒有用了。