【立綱氣象報報】周休起季風水氣接近 西部陣雨明顯

受到鋒面影響，全台降雨機率增加，周休假期（6/10、6/11）西部陣雨尤其明顯，明日起連續7天的降雨都是「又大又急」，下周二到下周四（6/13~6/15）降雨強度、範圍更大。氣象局預估，屏東縣附近的雨量可能達到「紫爆」等級，此外，谷超颱風雖對台灣沒有直接影響，但有機會造成2至3米浪，提醒民眾注意自身安全。

氣象局資料顯示，明日鋒面位於台灣北部海面，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨、雷雨，對流發展也會造成短延時強降雨，恐有局部大雨、豪雨。而明日沒下雨時體感悶熱，各地高溫約30到33度，南部近山區會更熱。

氣象局指出，今年第3號中度颱風谷超將朝琉球南方海面前進，對台灣沒有直接影響，不過未來幾天基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海可能有長浪出現，沿海浪高可達2至3米。

氣象局預估，下周二到下周五（6/13~6/16）中南部有陣雨或雷雨，其他地區則是局部短暫陣雨。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣如何？氣象主播戴立綱表示，受西南季風影響，周休假期西部陣雨尤其明顯，且下周各地都有陣雨，降雨時常「又大又急」，下周低壓區往北移動時，還會為台灣帶來更多水氣。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日晚間發文指出，下周二（6/13）開始有微弱東北風南下，遇上台灣附近的西南季風形成滯留鋒面，預估鋒面徘徊到下周四（6/15）左右，全台雨勢因此加劇，降雨範圍擴大、時間也隨之增長，累積雨量較多，「未來一周可能是今年梅雨季以來降雨最頻繁、最多的一段時間」。