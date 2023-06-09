近日大陸網上出現一則網民發布的視頻，顯示黑龍江省佳木斯市一輛休旅車掛著奇特的「牛B．AS8888」的汽車牌照。當地警方交管部門對此回應稱，該車駕駛員已受罰。陸媒報導說，該車駕駛為進行直播帶貨活動因此掛此車牌吸引眼球，事後忘了取下，被交警課以重罰。
據《快科技》報導，近日有網友發佈視頻顯示，黑龍江佳木斯有一輛黑色休旅車懸掛「牛B．AS8888」的車牌上路行駛，地點在該市一座建材傢俱廣場附近。
報導說，黑龍江省佳木斯市車牌開頭是應該是「黑D」，但該黑色休旅車車牌是「牛」字，目前尚無哪個省市的車牌以「牛」字開頭。
由於此「牛B」開頭的車牌顯然非合乎規範的牌照，視頻在網上引起熱議，經媒體向佳木斯交管部門詢問獲得答覆稱，該車男性駕駛為短視頻平台直播帶貨人員，為博取觀眾眼球，在網上購買類似車牌的長方形牌子，結束直播後忘記將此牌子摘掉，才發生了這次事件。警方表示，目前已對涉事駕駛員進行處罰。
根據《中華人民共和國道路交通安全法》第96條，偽造、變造或者使用偽造、變造的機動車登記證書、號牌、行駛證、駕駛證的，由公安機關交通管理部門予以收繳，扣留該機動車，處15日以下拘留，並處2000元（人民幣，合台幣8600元）以上、5000元（人民幣，合台幣21500元）以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
報導說，大陸對車輛改裝有著明確的法律規定，呼籲駕駛人對愛車進行改裝之前一定要提前查閱相關規定與條例，避免發生不必要的麻煩。
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