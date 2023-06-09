近年來發生多起停電事故，造成民眾生活不變，台電代理董事長曾文生9日透過影片對外說明，過去曾有5年的時間因台電虧損而減少汰舊換新經費，近年發生變電所的事故，就重新檢討汰換時程，去年經費提高至500億元，就是為了避免意外發生，加速設備汰舊換新。

台電代理董事長曾文生9日拍攝影片解釋「幾次大停電？什麼台電說不缺電」等議題，被問到配電設備老舊劣化造成設備故障，台電難道沒有定期在汰換這些設備嗎？曾文生說，過去在2001年到2011年，台電每年大約都花300億，在汰換及新增這一些配電線路的相關設備，2012～2017年間，因為台電虧損，所以這部份的經費就逐漸地往下掉，那一度還掉到200億左右，從2018年開始，才逐漸地往上增加，2022年甚至增加到500多億。

曾文生舉例，像今年有幾個變電所發生的故障，許多零件設備表定是今年就該更換的，台電檢討，如果早一點更換，就不會發生這些事故了，所以台電公司最近也在調整進度，希望更換的速度能再快一點。