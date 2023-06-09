中了就離職！大樂透中獎號碼出爐 頭獎上看1.8億 21:382023/06/09 中時新聞網 陳政嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎上看1.8億，還有82組1百萬獎項尚未開出。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚( 9 )日開獎，至上期已連7槓，買氣持續上升，頭獎上看1.8億元，還有加碼的82組100萬元的獎項尚未開出。 大樂透第112058期今晚中獎獎號開出，30、32、36、38、46、49，特別號：26。 中獎號碼以台彩官網公告為主。 公祭完就忘記！台南老夫婦「呆站90秒」沒車禮讓 網嘆：風頭過了 肌肉萎縮仍不放棄！他今國體大畢業 積極備戰亞帕運 黃敏惠頒發嘉義市長獎給畢業生 賀禮是這2本書 #大樂透 #頭獎上看 #今晚 #離職 #中獎號碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應2024年大選 檢舉賭盤獎金500萬 境外勢力介入獎金破千萬 11:442023/06/09 社會 苗栗縣多所學校獲教育部閱讀磐石獎 縣府頒獎表揚 14:162023/06/09 生活 不簡單！全國環保機關考核 台南獲獎數冠全台 19:332023/06/09 生活 辦案不忘職安！ 調查局辦中和園區工地職安觀摩 14:412023/06/09 社會 139門課程免費看！ 衛福部「育兒親職網」當爸媽神隊友 16:272023/06/09 生活 會考成績今出爐！ 苗栗多所國中學生獲滿分5A10＋ 14:052023/06/09 生活 台北萬豪加碼搶人 內部員工舉薦最高再領7千元 16:382023/06/09 財經 台鐵136周年鐵道節 板橋火車站邀金曲獎演奏團歡慶 20:032023/06/09 生活 台北國際醫療暨健康照護展開展 遠傳以六心打造健康職場 21:082023/06/09 財經 中彰投分署攜手大立光電 產訓專班開放招生 12:162023/06/09 生活 懷孕6個月發現自己是小三「完美男友」承諾離婚 網全搖頭 09:252023/06/09 生活 謝金燕率眾偏鄉義剪 慘遇大停電摸黑上廁所 18:082023/06/09 娛樂 專訪／張惠妹愛徒懸吊高樓驚險畫面曝 葛西瓦吐困境：痛苦無助 18:222023/06/09 娛樂 IMA首創 台灣最佳IT雇主獎「IT Matters Awards」培育IT軟實力 19:532023/06/09 財經 駕駛兵刮中千萬賓利 網虧：兵當不完，終身職⋯ 20:162023/06/09 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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