大樂透今晚( 9 )日開獎，至上期已連7槓，買氣持續上升，頭獎上看1.8億元，還有加碼的82組100萬元的獎項尚未開出。

大樂透第112058期今晚中獎獎號開出，30、32、36、38、46、49，特別號：26。

中獎號碼以台彩官網公告為主。