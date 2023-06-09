北歐國家挪威的氣候與環境研究所今天表示，北美國家加拿大野火產生的煙塵，本週已可偵測到飄散至數千公里外的挪威。

挪威氣候與環境研究所（Climate and Environmental Research Institute，NILU）研究員伊凡傑利歐（Nikolaos Evangeliou）告訴法新社，5日起已可在挪威偵測到濃度「非常微弱的」煙霧微粒，尤其是在南部的柏肯內斯（Birkenes）觀測站。

加拿大野火導致北半球高緯度區空品劣化，隔著大西洋的北歐國家挪威首當其衝。

伊凡傑利歐表示，偵測到的數據依據野火強度、風向和降雨情況而有所變化。「我們並未見到嚴重高峰或大規模增加，...因此我們不認為（對挪威）構成任何環境問題或嚴重健康危害。」

加拿大近幾週爆發規模和火勢都空前的野火，約有380萬公頃林地遭祝融，數萬居民被迫逃離家園。今年以來加拿大已經紀錄到約2300場野火，密集度前所未見。

挪威南部與歐洲北部大多數地區一樣，今年春天和初夏的氣候異常乾燥。挪威南部已連續16天未降雨，且未來幾天預報也不會下雨。