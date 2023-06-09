宏全（9939）9日董事會決議通過新任總經理，及財務/會計主管異動案，宏全新任總經理，由總裁曹世忠的兒子-曹宏宇擔任。財務/會計主管，原由董事長鄭雅文兼任，會中決議改由宏全財務副總莊桂青接任。

宏全去年度每股將配息4.8元，董事會9日決議除息交易日訂為7月4日，現金發放日訂為7月20日。

宏全上月31日召開股東常會，因公司董事、獨董任期屆滿，全面改選九席董事（含獨董三席）。董事會中，鄭雅文被推舉擔任宏全新任董事長。同時，總裁曹世忠、原董事長戴宏全，因原任董事任期屆滿，雙雙卸下董事職務，改以輔佐及經驗傳承方式，培育公司內部經營層。

宏全新任總經理任命案，9日經董事會通過總裁曹世忠的兒子曹宏宇擔任。曹宏宇畢業於加拿大約克大學經濟系，隨即進入宏全，至今近13年時間，到各部門歷練學習，例如生產製造、產品研發、品質管控到經營管理，並擔任總裁特助及公司董事，對於公司運作及營運管理深入了解，符合公司在世代傳承、永續經營的長遠方向。

宏全財務/會計主管，原由董事長鄭雅文兼任，9日董事會決議改由財務副總莊桂青接任。莊桂青任職宏全財務處已33年的年資，之前任職會計師事務所約4年時間，對於財務管理、成本管控與分析能力熟捻，董事會決議派任莊桂青，出任宏全財務/會計主管。