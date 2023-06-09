中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼、鞍鋼、本鋼7月皆開平盤，簡直吃了定心丸，這是下半年鋼市的良好起點，相當有信心。

中鋼指出，市場傳聞中國大陸唐山部份鋼廠收到環保停產通知，供給有望減少；基建、房地產、汽車等走出衰退泥淖，有機會提振用鋼需求。中國5月份製造業PMI為48.8%雖處於緊縮區間，但建築業PMI 58.2%凸顯房產逐漸回溫。觀察用鋼下游產業，5月乘用車零售市場年比成長約30%，新能源車批發銷量年比成長超過5成，持續拉動汽車產業鏈復甦。同時政府宣布延續(並優化)新能源汽車車輛購置稅減免政策，車市重返正軌樂觀以待。房地產方面，中國大陸五月底房價由一二線城市開始領漲，終端購屋信心回籠，未來持續關注是否能進一步帶動房產新項目投資。

5月粗鋼日均產量293.79萬噸，月比減少3.57%，據統計中國大陸鋼廠6月中前將有18座高爐停產檢修，6月產量將進一步下降。同時庫存逐月去化，社會庫存量為今年最低點，亦是近四年同期最低，鋼廠自律減產漸見成效。

另中國人民銀行接連出手降準、降息，官股銀行調降存款利率，增加人民幣金融流動性。地方政府輔以財政政策刺激經濟，第二季以來積極推出促進消費方案，包括發放消費券、消費補貼、減徵車輛購置稅等，持續釋出利多政策。OECD近期發布經濟展望，上修大陸經濟成長率至5.4%(前值為5.3%)，預期中國鋼市景氣下半年將優於上半年。