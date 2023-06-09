大陸國家主席習近平7日在內蒙古調研邊境管控和邊防部隊建設情況，強調要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握邊防工作特點規律，加強部隊全面建設，提高邊境防衛管控能力，努力鍛造衛國戍邊鋼鐵長城，為實現建軍一百年奮鬥目標作出更大貢獻。

根據新華社引述習近平強調，治國必治邊。邊防工作是治國安邦的大事，關係國家主權和領土完整，關係改革發展穩定大局和對外工作全域，關係強國建設、民族復興偉業。要充分認清做好邊防工作的重要意義，強化使命擔當，為黨和人民守好邊、固好防。

習近平指出，要高度重視從思想上政治上建設和掌握部隊，緊貼使命任務加強練兵備戰，要加快資訊化戍邊控邊能力建設步伐，轉變邊防執勤方式，提高邊境管控效能。抓好經常性基礎性工作落實，確保部隊秩序正規、安全穩定，並加強一線帶兵人培養，加強邊防專業人才隊伍建設。

習近平最後強調，黨政軍警民合力強邊固防是我國邊防的獨特優勢。軍隊要積極主動同地方搞好溝通協調，中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要關心支持邊防部隊建設，國家邊海防委員會和各級邊海防委員會要發揮好職能作用，齊心協力開創邊防工作新局面。