政壇性騷風波燒進外交部，我國駐菲律賓前代表徐佩勇遭控性騷擾當地女性，外交部證實指出，4月間獲知疑似有性騷情事，已將徐前大使解職並調部，正在進行調查中。

PTT帳號wsp92027在八卦版發文表示，一位愛台灣的菲律賓女孩2022年畢業進入台灣駐菲律賓大使館，不料卻被性騷擾，經多次檢舉仍石沉大海。

外交部今日晚間發新聞稿表示，今（112）年4月間獲知有關徐前大使疑似性騷擾情事，認為事關重大，已立即依相關規定採取處置措施，將徐前大使解職並調部，本案刻進行調查中。

外交部對性騷擾事件採零容忍的態度，訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」，並於今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則，採多元申訴管道。外交部如接獲申訴人提出性騷擾事件申訴並確認受理後，將組成專案小組進行調查，並將調查結果送交申評會審議。