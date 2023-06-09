大陸24歲新生代女星趙露思以《傳聞中的陳芊芊》走紅，亮眼外貌跟收放自如的演技，擄獲大批觀眾的喜愛，感情問題也成為矚目焦點，最近她跟曾經合作《長歌行》的男星劉宇寧同一天現身上海迪士尼樂園，爆出熱戀說，不過後來友人出面解釋，背後真實原因藏滿洋蔥，令許多粉絲讚譽趙露思的好人品。

趙露思跟劉宇寧2021年合作古裝劇《長歌行》，組成「皓嫣CP」，互動充滿化學反應，讓粉絲看得臉紅心跳，沒想到經過2年多，兩人在同一天去迪士尼樂園玩，雖然各自有朋友跟工作人員同行，但知名狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料他們出現在同一個陽台觀賞煙火，離開園區的時間點只差10分鐘，隔天雙方工作室PO出的影片，還使用相同背景音樂，種種巧合讓戀愛傳聞不脛而走。

對此，雙方工作室未回應，但有網友爆料趙露思其實是聽聞朋友心情不好，主動邀請對方來上海一起玩，希望能夠帶給對方快樂，而這名朋友後來也發了篇感謝文：「朋友的陪伴是最好的治癒，不管如何的不方便，還是為了朋友全程陪玩，這就是我貼心的朋友」，至於劉宇寧，粉絲則爆料他是新劇殺青後，帶工作人員去員工旅遊，因此僅是碰巧同日去遊樂園。

雖然並未擦出愛火，卻讓粉絲見證趙露思願意為他人付出的真實人品，網友讚賞地說：「露思一直都是人美心善」、「很在乎身邊人想法的她，很溫柔的女孩」、「我的朋友能不能也帶我去玩」、「全世界最好的趙露思」、「善良的女孩會有上天眷顧」、「做她的朋友應該特別開心。」