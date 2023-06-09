軍用巴士車頭僅受到輕微擦傷。（警方提供）

看來不用做到最大年限了！有網友在網上分享1段交通事故影片，並稱「全體納稅人共同刮到一台賓利」，網友還笑虧「兵當不完，終身職...」，然而，這起事故發生於今(9)日上午7時50分許，台北市中山區大直橋與濱江街口，因千萬賓利要左偏時不慎擦撞到直行的軍用巴士，軍用巴士輕微擦傷，而雙方在警方受理報案後同意和解，並各自離去互不求償。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，稱「全體納稅人共同刮到一台賓利」，而影片中1輛軍用巴士疑似不慎擦撞千萬賓利，而賓利車主樣子似乎很氣憤，只見有名穿著軍裝的士兵在現場講著電話；網友看到這則貼文不禁喊著「兵當不完，終身職...」、「駕駛要隔屁了，我當駕駛兵都是這樣被凹到退伍」、「真的要幹到最大年限了」。

而這起交通事故是發生在今(9)日上午7時50分許，警方獲報台北市中山區大直橋與濱江街口發生一起擦撞車禍，千萬賓利由北向南沿大直橋第二車道要向左偏時，賓利左側車身和左側直行的軍用巴士車頭發生碰撞，軍用巴士輕微車損，警方受理報案，在女駕駛兵與賓利車主雙方同意和解後，各自離去互不求償。