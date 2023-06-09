不過，宇隆受惠於Bosch、DENSO及UAES等主要汽車客戶，對於關鍵零組件的拉貨力道加大，因而帶動公司出口歐美及內銷中國的汽車客戶訂單動能轉強。
展望今年第二季營運，宇隆以目前在手訂單來看，汽車類客戶將成為繼續奠定公司營運穩健的最大基石，且隨著自行車產業終端市場庫存緩步下降，及醫療類客戶訂單良好出貨下，公司有機會創造下半年營運，優於上半年，且全年營運繳出年增表現。
宇隆（2233）9日公布自結5月合併營收2.84億元，月增15.22％、年減5.93％，累計今年前五月合併營收13.11億元，年減11.04％。宇隆表示，5月、前五月合併營收呈年減，主要是受到自行車客戶，因終端需求疲軟而減緩整體拉貨力道所致。
不過，宇隆受惠於Bosch、DENSO及UAES等主要汽車客戶，對於關鍵零組件的拉貨力道加大，因而帶動公司出口歐美及內銷中國的汽車客戶訂單動能轉強。
展望今年第二季營運，宇隆以目前在手訂單來看，汽車類客戶將成為繼續奠定公司營運穩健的最大基石，且隨著自行車產業終端市場庫存緩步下降，及醫療類客戶訂單良好出貨下，公司有機會創造下半年營運，優於上半年，且全年營運繳出年增表現。
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