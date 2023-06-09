不過，宇隆受惠於Bosch、DENSO及UAES等主要汽車客戶，對於關鍵零組件的拉貨力道加大，因而帶動公司出口歐美及內銷中國的汽車客戶訂單動能轉強。

展望今年第二季營運，宇隆以目前在手訂單來看，汽車類客戶將成為繼續奠定公司營運穩健的最大基石，且隨著自行車產業終端市場庫存緩步下降，及醫療類客戶訂單良好出貨下，公司有機會創造下半年營運，優於上半年，且全年營運繳出年增表現。

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