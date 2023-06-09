大陸央視網9日報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強7日至8日在遼寧調研。他強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於東北振興重要論述，完整、準確、全面貫徹新發展理念，大力優化營商環境，全面增強經濟發展動力和活力，推動東北全面振興取得新突破。

李強在國務院祕書長吳政隆等人陪同下，7日首先到中科院大連化學物理研究所調研，了解科研攻關等情況，希望他們深化體制機制改革，發揮創新引領作用，為服務高水準科技自立自強再立新功。在RCEP（大連）國際商務區，李強肯定他們推出公共服務平台做法。

在大連融科公司和冰山集團，李強詳細詢問研發、生產和銷售情況，鼓勵他們繼續深耕專業領域，積極開發面向更多應用場景的優質產品。

李強8日上午到瀋陽拓荊科技公司和芯源微公司，得知兩家企業一些關鍵技術和重要產品實現了突破，李強非常高興。他說，推進科技創新，主體是企業、關鍵在人才，要圍繞產業發展需求，聚天下英才而用之，積極培育良好創新生態，促進產學研深度融合，讓更多科技型企業茁壯成長。

在瀋陽航空動力產業園，李強勉勵大家瞄準產業發展制高點，集中力量突破一批關鍵核心技術。

調研中，李強主持召開座談會。在聽取遼寧省有關部門、部分市縣和企業負責人發言後，李強指出，推動東北全面振興，必須深入貫徹習近平關於東北振興重要論述，把握新機遇，找準發力點，把長板拉長、短板補齊。

他強調，要在全面優化營商環境上下工夫，堅持問題導向、需求導向，構建親清政商關係，心底坦蕩為企業排憂解難，讓企業有更多獲得感。

要在推進產業科技創新上下工夫，著力打造一批高能級創新平台，培育一批先進製造業集群，提高農業科技和機械化水準，加快建設現代化產業體系。

要在深化改革開放上下工夫，積極推動構建全國統一大市場，進一步深化國資國企改革，採取更有力舉措提振民企發展信心，積極招引外資龍頭企業和關鍵企業，形成國企民企外企競相發展的生動局面。

李強充分肯定遼寧經濟社會發展成就，希望遼寧以深入開展主題教育為契機，擔當作為、創新實幹，努力在推動高品質發展上創造新業績，為實現東北振興作出新貢獻。