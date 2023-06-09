前新竹市長林智堅論文抄襲案，被調查局調查官余正煌提刑事自訴，指控林違反著作權法。雙方達成和解，林智堅捐款30萬元給公益團體，余正煌撤回所有告訴。媒體人張禹宣表示，林智堅隻字未承認論文抄襲，也未還給余正煌清白。小智的戰清白還真的給他戰到了，難不成小智還真能來個華麗轉身，重新回到政壇。

針對林智堅、余正煌雙方律師所發表的共同聲明，張禹宣今(9日)在臉書粉專貼文點出，本人林智堅對台大碩士論文一案：「造成社會紛擾」深感抱歉，「余正煌及其家人造成諸多困擾」深感不捨，「對余正煌批評」並不恰當；附帶30萬捐指定公益團體。

張禹宣接著指出，這種條件的和解，已經不是什麼「調節高手」的問題，隻字未承認論文抄襲，也未還給余正煌清白，從頭到尾都是感性說，卻照樣達成共識。小智的戰清白還真的給他戰到了，質疑完完全全喬一波大的。

張禹宣甚至表示，殊難想像當中余正煌的心境變化，以及談判的過程，你沒抄我沒抄，一場沒有罪犯的犯罪。下一步，難道是大張旗鼓以此為憑主張清白？難不成小智還真來個華麗轉身，重新回到政壇。

張禹宣更在底下留言表示，「英系大獲全勝，賴系全軍覆沒。笑死」。