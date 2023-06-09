烏克蘭軍本週一（5）起朝扎波羅熱地區俄軍防線發起多方向進攻，邁入第4天，本週四（8）烏軍作戰序列繼續從奧雷霍夫（Orekhov）住民地方向，向俄軍發起進攻，激烈戰鬥已經進行了超過24小時。烏克蘭武裝部隊第65機械化旅的突擊群，自深夜開始進攻俄軍58軍團第291團的防禦工事，日出時分再投入47機械化旅希望能夠打穿俄軍防線。今天（五）稍早，代表俄國遠東軍區的V集群，官方社群媒體帳號公布了空拍影片，影片中出現4輛布萊德雷（M2A2 Bradley）和先進許多的豹2A6（Leopard 2A6）殘骸。

The burning remains of a NATO lend-lease near Zaporozhye. In the footage we can see at least four dead Bradley BMPs, a Polish BREM with a mine trawl and the lauded and extremely rare Leopard-2A6 - Ukraine was only given a few of them.#source

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綜合俄羅斯國防部已經公開資訊情報來源9日信息，烏軍繼續專注於一個特定區域，再度調動預備隊和人力嘗試在拉博堤諾（Rabotino）維爾波沃伊一線（Verbovoye）鑿穿一個缺口，成功迫使俄軍撤退到後方位置。但烏軍試圖鞏固陣地時，卻遭遇俄羅斯炮兵和航空部隊隨後對烏軍實施打擊，壓力之下烏軍暫時後退了。

Here's a map showing where the current combat is taking place in relation to the Russian defensive belts. You can see that we're still on the outskirts of this system. pic.twitter.com/6StKa6irFs — Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) June 8, 2023

豹2A6是西班牙、荷蘭和德國的現役主力坦克，更換了120mm L55主砲威力比2A4型的L44倍徑主砲提升許多，此外引擎與射控系統都有提升，最大的差異在於2A6提升了對地雷的防護能力，總體而言，豹2A6相對於豹2A4來說在各個方面進行了一些改進和升級，提高了其戰鬥能力和生存能力。

Russian artillery hitting and destroying at least one Ukrainian Leopard 2A6, three (possibly four) M2 Bradley’s, and de-mining equipment reportedly near Orikhiv in #Zaporizhzhia. Some possibly destroyed by mines. pic.twitter.com/HUHg7qJRn3 — FUNKER530 (@FunkerActual) June 9, 2023

布萊德雷沙漠風暴版本（M2A2 ODS-SA）是一款基於M2A2布萊德雷步兵戰車的改進版本，提供了更好的防護、武器系統、通信和戰場管理能力。這使得它在現代戰場上更具有生存能力和作戰效能。該車輛被廣泛用於美國陸軍的步兵和機械化部隊中，提供支援和保護步兵作戰。此外，影片中還有出現了加裝了掃雷器的波蘭造BREM裝甲救濟車殘骸。