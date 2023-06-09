此外，威宏透露，因疫情而推遲的海內外相關事業併購計畫，今年內將重啟評估展開，透過產業上下游及相關運動裝備等事業體的整併，將進一步擴增集團規模，增添營運成長薪火。

威宏自結5月合併營收7億元，年減15.36％，但累計前五月合併營收31.37億元，年增6.58％。威宏說，因去年第二季受惠世界盃足球賽商機挹注，使基期較高，導致自結5月合併營收呈年減。

威宏強調，按照過往經驗奧運商機，可望自一年前逐步發酵，下半年起單月合併營收，將重新迎回年成長軌道。尤其，運動與精品兩大事業群，都將重回疫情前業績表現。

威宏在手訂單保持穩定，且能見度明朗，因應全球商務、觀光旅遊出行人數增加，行李箱、精品包袋等購置需求，仍持續成長，第二季在輕奢包袋秋冬新品訂單啟動出貨下，挹注輕奢精品與行李箱穩定成長動能。

另運動相關市場方面，威宏的美系大客戶Nike，日前公告相關周邊護具配件及包袋類終端庫存，已明顯改善，加上2024巴黎奧運商機，將可望開始擴大挹注下，下半年起客戶端拉貨力道，將轉趨積極，將帶動整體營收成長保持穩健。

至於生產基地布局，威宏說，積極配合國際客戶分散生產地區風險政策，深耕及優化東南亞生產基地區域化布局，並持續受惠從中國大陸轉出訂單效益。其中又以越南德御公司，具備成熟的高爾夫球袋生產技術，更享轉單優勢。

而柬埔寨廠區為美系運動品牌Nike當地唯一合格包袋代工廠，第二季起已逐步投入生產，並貢獻營收，未來可望成為集團旗下最大的研發及運轉調度基地。

威宏對今年營運表現維持審慎樂觀，隨著運動產業庫存水位，已下降至正常水位、巴黎奧運即將擴大發酵，加上公司預期全球航線航班最晚於2024年上半年，即可完全恢復疫情前的水準，產業出貨節奏，將可望陸續回到以往可控的傳統淡旺季週期。