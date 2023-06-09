工研院參與經濟部技術處率領的臺灣產官學研通訊團隊，參加歐盟最大通訊展會-歐洲網路通訊大會（EuCNC），並於9日宣布攜手知名研究機構法國通信系統工程師學校與研究中心EURECOM簽署合作意向書（MOU），雙方將進行6G技術交流，包括通訊與感測融合、可重構的智慧表面通訊技術、開放架構基地台（Open RAN）平台等，後續有機會鏈結產學研參與歐盟6G計畫提案，參與先期驗證測試，有助奠定臺灣6G技術發展基礎。

經濟部籌組史上最大6G產學研團隊，6月6日前進歐盟瑞典最大、最具指標性的前瞻科研展會「歐洲網路通訊大會（2023 EuCNC＆amp；6G Summit）」，其中，工研院也參加並於臺歐盟6G創新研討會上發表臺灣6G產業技術發展現況。經濟部表示，此行不僅吸引來自20個國家的研究機構、學校及大廠約300人參與交流，並與12個歐洲研究機構、6G相關組織、大學等進行一對一會談，更成功搶下合作機會，有望明年打入歐盟6G計畫。此外，還促成工研院與知名研究機構-法國通信系統工程師學校與研究中心EURECOM簽署合作備忘錄，未來將共同合作開展6G技術研發，成果豐碩。

工研院資通所所長丁邦安表示，此次簽約交流合作希望共同研發前瞻技術，為臺灣產業帶來新機會，例如可協助基地台產業整合雷達感知的「通訊與感測融合技術」，國際通訊大廠關注節能低功耗解決方案的「可重構的智慧表面通訊技術」，以及協助實現軟硬體無縫安全互通性的開放架構基地台（Open RAN）平台等。期望藉此深化臺歐雙方技術力與產業夥伴關係，有助於掌握關鍵6G技術，未來協助臺廠搶攻6G市場商機。