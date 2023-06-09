112學年度國中會考成績公布，新北市私立竹林中學王晨安取得5A＋＋、寫作6分滿級分榮登榜首；第二屆超群班二班各也獲得平均接近33的高分，正確的班級經營、課程設計以及師資團隊的通力合作，繼去年首屆超群班創造九成錄取三志願的輝煌升學成果後，今年再度取得令人驚嘆的表現。

竹林中學今年參加國中會考的畢業生當中，計有58人取得5A以上的成績，具錄取前五志願明星高中資格人數達60人，二個超群班在導師謝麗娟和彭信嘉的帶領下，更有超過一半的學生可以錄取建中及北一女，實力堅強。

竹林盧志雄校長表示，108課綱核心素養以「自動好」為目標，培養學生終身學習的能力，竹林即致力於建立這樣的學習模式，透過導師為核心的班級教師團隊，營造良好的學習氛圍，協助學生找到自己的最佳學習狀態及動力，從學生自身出發的學習「原力」，比甚麼都來得有效！

榮登榜首的王晨安，在導師眼中是個相當沉穩的孩子，對人斯文有禮，也很樂於主動關心別人、幫助別人，也因此獲得身邊親友、師長及同儕的支持，在他遇到挫折和低谷時，願意拉他一把，給予積極的指正而非一味的讚揚而已，王晨安對於能獲得這樣的支持和幫助深表感激，十五歲的孩子能看到這一點實屬不易。

學習按部就班，不急躁，保持穩定是王晨安認為在學習過程中最重要的環節，他體認到老師們所努力經營，具有紀律的班級風氣是多麼重要，這讓全班同學們都能在極為穩定的環境中成長蛻變。導師們則表示，生活態度才是一切的基礎，學習必須建立在這些基礎上才能走得更遠，因為自由背後更多是自主、紀律，這也是竹林教師團隊相信的真理。