50多歲南港警分局常姓員警，被指控去年9月間，在辦公室對1名女警伸出狼爪摸臀，被害人憤而提告，士林地檢署偵結後，依違反性騷擾防治法將常起訴，南港分局則表示，第一時間將常調離服務單位、議處，強調重視兩性平權，未來會更要求同仁謹守分際。

據指出，常男去年9月時，對同辦公室的女同事伸手摸臀，還辯稱是不小心的，但被害人認為常是蓄意，向長官反映後隨即提告。

士檢日前開庭調查，常男坦承犯行，另同辦公室的3名同仁也證實此事，表示常確有騷擾行為，偵結後依違反性騷擾防制罪將常起訴。

南港分局回應表示，當時獲報後，第一時間即著手調查，召開性騷擾申訴委員會，預防性調整員警服務單位，並函請地檢署核辦，配合檢察官續查，且對被害人關懷慰問並提供相關心理諮詢資源。

南港分局強調，向來重視員警風紀，對於性騷擾行為，秉持不護短、不庇縱原則，依法究辦，將再加強教育同仁嚴守性別分際，落實性別平等觀念，並強化同仁生活環境與相關隱私權益之安全保障設施。

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