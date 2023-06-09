6月5日是「世界環保日」，印度一家美食外送平台在這天推出一支主打環保概念的廣告片，強調外送平台注重「回收再利用」，片中擬人化的回收物角色卻明顯與種姓制度裡的賤民階級連結，諸多環節描繪不當，引發不少民眾砲轟，媒體也大幅報導，甚至有人發起抵制活動，業者只好趕緊下架廣告，設法滅火。花錢拍廣告卻收到負面宣傳效果，得不償失。

綜合英國廣播公司、印度NDTV、印度《快報》報導，印度美食外送平台Zomato在世界環保日發表一支廣告，找來在印度2001年大片《榮耀之役》（Lagaan）裡飾演名為「卡克拉」（Kachra）角色的演員拉奇亞（Aditya Lakhia）擔任廣告同名主角，展現Zomato自主回收塑膠用品的實績，呼籲用戶一同愛護地球。

Usually, I'm a big fan of Zomato's marketing, mostly done in-house. But their new ad film, made for World Environment Day, made for an uncomfortable watch, at least for me - your mileage may vary.

I understand the intent: to use the 'Kachra' character from Lagaan for his name 1/5 pic.twitter.com/WmoYYS4grg — Karthik 🇮🇳 (@beastoftraal) June 6, 2023

《榮耀之役》是印度第一部入圍美國奧斯卡最佳外語片的電影，在全球許多國家票房告捷，《時代雜誌》列為最佳25部運動類型電影之一，劇情描述19世紀末英國人向飽受壓迫的印度殖民地居民下戰帖，雙方以免繳3年稅金為賭注打一場板球賽，「卡克拉」是陣中的投手。

「卡克拉」在印度語有「垃圾」之意。電影裡的卡克拉是手臂天生殘疾的賤民，靠拾荒苟活，全村唯恐避之不及，加入板球隊後卻成為球隊出奇致勝的關鍵人物。

Zomato環保廣告不當「消費」種姓制度之中的賤民階級人物，令不少民眾大為光火，廣告火速下架。

這支Zomato廣告卻讓「卡克拉」扮演各種「回收廢棄物再利用」的生活物品，例如桌子、擦手毛巾、檯燈、花盆、紙張、紙鎮、澆花器、外套、短衫，均可利用廢棄物再製而成。廣告畫面還秀出數據稱，Zomato回收的塑膠垃圾（plastic kachra）累計2000萬公斤，呼籲大家一起回收塑膠，「上次卡克拉出動時，印度贏了，這次贏家會是地球」。

如此創意就連印度影劇圈也看不下去。電影導演蓋萬（Neeraj Ghaywan）在推特嚴辭批評，Zomato利用「影史上最受剝奪卻無法發聲的角色之一」拍了一支「令人作嘔的種姓制度商業廣告」。

#Kachra from #Lagaan was one of the most dehumanised voiceless depictions of Dalits ever in cinema. @zomato has used the same character and made a repulsive #casteist commercial. A human stool? Are you serious? Extremely insensitive! https://t.co/xWUpDatUvD — Neeraj Ghaywan (@ghaywan) June 8, 2023

社群媒體週五（9日）已出現大量呼籲抵制Zomato的呼聲，不少人發文大罵這支廣告。一名網友直言，「Zomato的種姓階級概念用來拍廣告，羞辱邊緣人物」、「這廣告就是故意的，把主角矮化成『回收』物品，高層核准這些文案，證明他們毫無人性」。有人開酸Zomato「回收再利用2001年的種姓制度守則」，還有人恥笑Zomato「用愚蠢的方法描寫廢棄物回收」。

一名商業開發顧問卡罕（Radha Khan）投書印度《快報》怒斥，「讓一個賤民階級的角色演出實際上的廢棄物，這種作法大有問題，極度漠視大眾感受」。他認為，廣告把一個從糞堆「救出來」的人化身為各式物品，毫無人性可言，反而呈現這家企業高層與廣告公司成員背景單一，行事明顯受到種姓階級高階人士主導，對於身處社會邊緣或受排斥的人們背負的眼光幾無甚至全無理解。

廣告引發輿論怒火之後，Zomato把原本在各大社群媒體披露的廣告影片全數下架，但強調廣告原意在於「以幽默手法傳達回收再利用塑膠廢棄物的好處」，並稱廣告「無意間」傷害了特定群體。