台灣農村陣線前工作人員黃亭喬4日在臉書指控，13年前W老師在開車送她回家時，牽起手貼臉頰，接著親吻。黃亭喬今（9）日指出，W老師就是2010年台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德。吳乃德晚間發道歉聲明，並即日起退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。吳乃德子吳怡農晚間也在臉書再次道歉。

吳乃德透過台灣民間真相與和解促進會發表聲明：

一，對十三年前的事以及黃小姐十三年來所受的折磨，我誠摯地向黃小姐道歉。我希望我的道歉能稍癒她的創傷。

二，我已經失去社會的信任。不受社會信任的人，不應該參與公共事務。我的政治論述、演講、講學和倡議，乃是參與公共事務的行為。即日起我退出台灣民間真相與和解促進會，也不再參與公共事務。

三，多年來參與公共事務所認識及不認識的朋友，有幸曾與他們共事。同時也深感歉疚，辜負了他們的期待。這份歉疚將永遠伴隨我。

吳乃德子吳怡農晚間也在臉書再次道歉表示，「我與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉。我們想跟受傷的人說，對不起，希望再次的道歉，能稍微彌補造成的傷害。所有發生的事件，我們都引以為戒。我們的父親永遠會是我們的父親。我們會陪伴他，一起努力以更謙卑、更同理的心，來面對每一個人。」